Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte nicht identifiziertes Projektil in Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea hat Nordkorea am Donnerstag ein nicht identifiziertes Projektil in Richtung Ostmeer gefeuert.Das teilte der Generalstab gegen 8.05 Uhr in einer Kurznachricht an Reporter mit. Details wurden nicht genannt.Die Militärbehörden würden den Abschuss Berichten zufolge analysieren. Demnach sollen die Art des Projektils und die Reichweite festgestellt werden.Erst vor zwei Tagen hatte Nordkorea Raketen gestartet, bei denen es sich nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte um Marschflugkörper gehandelt habe.In diesem Jahr gab es bislang sechs Raketenstarts, davon vier Abschüsse ballistischer Raketen.Die Streitkräfte informieren gewöhnlich die Medien immer dann umgehend, wenn eine ballistische Rakete erfasst wurde.