Geschäftsklima trübt sich im Januar ein

Photo : YONHAP News

Das Geschäftsklima hat sich im Januar eingetrübt.Das teilte die Koreanische Zentralbank am Donnerstag mit. Demnach liege der Geschäftsklima-Index BSI für Januar bei 86, einen Punkt niedriger verglichen mit dem Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen für die konjunkturelle Entwicklung pessimistisch ist.Der Teilindex für das herstellende Gewerbe verlor fünf Punkte im Monatsvergleich und steht nun bei 90. Im Bereich Dienstleistung und Handel ging es hingegen um einen Punkt auf 83 nach oben.Die Zentralbank führt die allgemein verschlechterte Stimmung auf steigende Logistikkosten und eine geschrumpfte Nachfrage in der Bau- und Elektronikindustrie zurück.Unterdessen fiel der Ausblick für Februar mit plus einem Punkt und einem Indexstand von 85 positiver aus.