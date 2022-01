US-Notenbank signalisiert Zinserhöhung im März

Die US-Notenbank Fed hat eine Zinserhöhung im März signalisiert.Im Anschluss an eine Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch, dass es einigen Spielraum für Zinserhöhungen gebe, ohne dabei dem Markt zu schaden.Eine Zinserhöhung werde daher bald angemessen sein.Eine Entscheidung würde auf der nächsten Sitzung im März getroffen. Die Fed sei auf eine Zinswende vorbereitet, sofern die Bedingungen dafür angemessen seien.Weil der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung und die Inflation hoch sei, benötige die US-Wirtschaft nicht länger ein hohes Maß an geldpolitischer Unterstützung, erläuterte der Fed-Chef weiter.