Offenbar Internet-Störungen in Nordkorea nach möglichem Cyber-Angriff

In Nordkoreas Internet ist es offenbar zu Störungen gekommen.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Mittwoch, dass eine DDoS-Attacke (Distributed Denial-of-Service) verübt worden sei.Auch am Donnerstagmorgen waren die Internetauftritte wichtiger Organisationen laut Berichten nur zeitweise erreichbar.Dies betreffe zum Beispiel die offizielle Zeitung "Rodong Sinmun", die staatliche Nachrichtenagentur KCNA, das Außenministerium, die Fluggesellschaft Air Koryo und "Minju Joseon", die Zeitung des Kabinetts.Laut dem britischen Cybersicherheitsforscher Junade Ali sei der mutmaßliche Angriff am Mittwochmorgen sechs Stunden lang erfolgt. Auf dem Höhepunkt der Attacke sei der Datenverkehr in beide Richtungen unterbrochen gewesen.Wenige Stunden später seien offenbar E-Mail-Server wieder funktionstüchtig gewesen, einige Internetseiten wichtiger Organisationen seien aber weiterhin von Störungen betroffen, hieß es.