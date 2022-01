Präsident Moon fordert höheres Tempo bei Reaktion auf Omikron

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zügige Entscheidungen bei der Reaktion auf die Omikron-Variante gefordert.Hintergrund ist der rasante Anstieg der Corona-Neuinfektionszahlen in Südkorea wegen Omikron.Moon sagte bei einer Sitzung zur Kontrolle des Vorgehens gegen Omikron am Mittwoch, das Ergebnis der Bemühungen des Landes zur Seucheneindämmung hänge von der Reaktion auf die Variante ab.Vor allem wies er darauf hin, dass man sich abhängig vom Tempo der Omikron-Verbreitung weiterhin um die Bettenkapazitäten kümmern müsse. Unter anderem müsse es für Kinder mehr Krankenhausbetten geben.Der Staatschef warnte, dass es trotz der anscheinend ausreichenden Produktion von Selbstdiagnose-Kits für Antigen-Schnelltests vorübergehend zu Versorgungsproblemen kommen könnte. Er mahnte eine besondere Sorgfalt an, damit die Versorgung, einschließlich der Auslieferung von Kits an Testzentren der Gebietskörperschaften, problemlos bleibe.Teilnehmer der Sitzung waren unter anderem der Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, die Bildungsministerin, der Innenminister, der Gesundheitsminister und die Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention.