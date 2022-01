US-Botschafter in Kolumbien zum neuen Botschafter in Südkorea bestimmt

Photo : YONHAP News

Philip Goldberg, der Botschafter der USA in Kolumbien, ist laut einem Quellenbericht für das seit einem Jahr vakante Amt des Botschafters in Südkorea vorgesehen.Eine diplomatische Quelle sagte am Mittwoch, dass die Biden-Regierung jüngst Goldberg zum neuen Botschafter in Südkorea bestimmt und die südkoreanische Regierung um das Agrément gebeten habe.Wird dieses erteilt, muss der designierte Botschafter ein Bestätigungsverfahren im Senat absolvieren. Daher werden bis zum Antritt des Postens noch einige Monate vergehen.Goldberg hält den Rang eines „Career Ambassador“ (Karrierebotschafter), es ist die höchste Karrierestufe im US-Außenministerium. Seit 2019 ist er Botschafter in Kolumbien.Von 2009 bis 2010 war er im Außenministerium Koordinator für die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea.