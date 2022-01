IWF: Koreanische Wirtschaft erholt sich gut von Corona-Schock

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) gut von der Covid-19-Pandemie erholt.Die Reaktion der Regierung werde auch in Zukunft von Bedeutung sein, hieß es nach jährlichen Diskussionen der Organisation mit Südkorea, die virtuell vom 11. bis 25. Januar stattfanden.Laut einer Pressemitteilung des IWF am Mittwoch sagte dessen Missionsleiter für Südkorea, Martin Kaufman, die koreanische Wirtschaft habe sich weiterhin gut vom Schock der Covid-19-Pandemie erholt, unterstützt durch ein solides makroökonomisches Fundament, eine rechtzeitige und wirksame Reaktion der öffentlichen Gesundheit und die Einführung eines umfassenden Pakets von fiskalischen, monetären und finanziellen Maßnahmen.Infolgedessen habe Korea das durch die Pandemie verloren gegangene wirtschaftliche Terrain zurückerobert. Die Wirtschaftstätigkeit sei durch starke Ausfuhren von Hightech-Produkten und solide Investitionen in Maschinen und Ausrüstung gestützt worden, hieß es weiter.Kaufman erwartete ein robustes Wachstum von drei Prozent für dieses Jahr und 2,9 Prozent für nächstes Jahr. Zugleich warnte er, dass angesichts in- und externer Covid-19-bezogener Risiken die Unsicherheit in Bezug auf die Aussichten hoch bleibe. In diesem Zusammenhang werde eine flinke Politikgestaltung der Behörden auch in Zukunft entscheidend sein.