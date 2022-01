JCS: Nordkorea feuert zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile ins Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass Nordkorea gegen 8 Uhr und 8.05 Uhr zwei Flugkörper abgeschossen habe.Es wurde festgestellt, dass der Start in der Umgebung von Hamhung in der Provinz Süd-Hamgyong erfolgte. Die Reichweite wird auf etwa 190 Kilometer geschätzt, die Flughöhe auf rund 20 Kilometer.Wie verlautete, hätten die Raketen ein Inselziel vor der Küste von Kilju in Nord-Hamgyong getroffen.Detaillierte technische Daten und Eigenschaften der Projektile werden derzeit von den Nachrichtendiensten Südkoreas und der USA analysiert.Das südkoreanische Militär teilte mit, dass es die Entwicklungen im Zusammenhang mit Raketen in Nordkorea in Echtzeit überwacht habe. Das Militär halte seine Bereitschaft aufrecht, indem es in Vorbereitung auf weitere Starts entsprechende Entwicklungen verfolge.Der heutige Raketenstart stellt den sechsten Start durch Nordkorea in diesem Jahr dar und erfolgte nur zwei Tage nach dem Abschuss von zwei Marschflugkörpern am 25. Januar. Beginnend mit dem Start einer ballistischen Rakete am 5. Januar, die nach nordkoreanischen Angaben eine Hyperschallrakete war, startete das Land dieses Jahr bereits viermal ballistische Raketen.Die US-Regierung von Präsident Joe Biden verhängte mittlerweile angesichts Nordkoreas Raketenstarts zusätzliche Sanktionen gegen das Land. Daraufhin deutete Pjöngjang die Absicht an, seine vertrauensbildenden Maßnahmen gegenüber den USA zu überdenken und das Moratorium für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen zu beenden.Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea mit dem heutigen Start von anscheinend ballistischen Raketen, was ein Verstoß gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats wäre, seine militärische Machtdemonstration verstärkt habe.Die südkoreanische Regierung berief eine Dringlichkeitssitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats ein. Sie teilte die Position mit, dass Nordkoreas fortgesetzte Raketenstarts der Forderung der internationalen Gemeinschaft nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel widersprächen und sehr bedauerlich seien.