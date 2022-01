Zahl neuer Covid-19-Fälle auf neuen Tagesrekord von 14.518 gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat aufgrund der starken Ausbreitung der Omikron-Variante erneut einen neuen Tagesrekord an Corona-Neuinfektionen verzeichnet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 14.518 neue Infektionsfälle bestätigt, davon 14.301 lokal übertragene und 217 eingeschleppte Fälle.Verglichen mit dem Vortag, als mit 13.012 Fällen erstmals die 10.000er-Schwelle übertroffen worden war, stieg die Zahl um 1.506. Der neue Tageswert ist mehr als doppelt so hoch wie die Zahl vor einer Woche, die bei 6.603 lag.Von den eingeschleppten Fällen sind 142 Inländer und 75 Ausländer betroffen. 161 Fälle wurden während der Quarantäne nach der Einreise bestätigt, 56 bei der Einreisekontrolle.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um 35 auf 350.34 weitere Viruspatienten starben, die Letalitätsrate liegt bei 0,86 Prozent.Bisher erhielten 50,7 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.