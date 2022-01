Multilaterales Freihandelsabkommen RCEP tritt am 1. Februar in Südkorea in Kraft

Photo : YONHAP News

Die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltgrößte Freihandelsabkommen, tritt am 1. Februar in Südkorea in Kraft.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag ist die RCEP ein multilaterales Freihandelsabkommen zwischen den zehn Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und fünf weiteren Staaten (Australien, China, Japan, Südkorea und Neuseeland).Die RCEP ist der größte Freihandelspakt der Welt. Die Teilnehmerstaaten machen ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, der Weltbevölkerung und des globalen Handelsvolumens aus.Das Inkrafttreten der RCEP hat für Südkorea den Effekt, erstmals mit Japan ein Freihandelsabkommen abzuschließen.Das Volumen der Ausfuhren Südkoreas in die RCEP-Mitgliedsstaaten beträgt 269 Milliarden Dollar, was der Hälfte des gesamten Exportvolumens des Landes entspricht.In zehn Staaten, darunter China und Japan, die früher als Südkorea das Ratifizierungsverfahren abgeschlossen hatten, trat das Abkommen bereits am 1. Januar in Kraft.