Kospi in Seoul verliert 3,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Donnerstag 3,5 Prozent verloren.Der Leitindex ging bei einem Stand von 2.614,49 Zählern aus dem Handel.Neben Signalen der US-Notenbank Fed für eine baldige Zinswende habe auch die Ukraine-Krise die Stimmung an der Börse eingetrübt, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Am Mittwoch hatte in den USA der Nadaq-Index um 0,02 Prozent zugelegt, der Dow Jones verlor hingegen 0,38 Prozent.Die Anleger hätten erwartet, dass die Unsicherheiten nach der Fed-Sitzung nachlassen würden, doch Hinweise auf eine restriktivere Geldpolitik schienen den Appetit der Anleger gezügelt zu haben, wurde Na Jeong-hwan von Cape Investment & Securities von Yonhap zitiert.