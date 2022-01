Weitere Person in Trümmern eingestürzter Fassade in Gwangju entdeckt

Photo : YONHAP News

Nach dem Teileinsturz eines Apartment-Rohbaus in Gwangju haben Bergungskräfte eine weitere Person in den Trümmern entdeckt.Fünf Bauarbeiter galten nach dem Unglück Anfang des Monats noch als vermisst.Der Feuerwehr-Chef von Gwangju, Moon Hee-joon, teilte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit, dass um 11.50 Uhr mithilfe eines Endoskops eine Person im 28. Stock gefunden worden sei.Erst zwei Tage vorher sei eine Person auf der 27. Etage lokalisiert worden. Ob die Verschütteten noch lebten, sei bislang unklar. Die Bergungskräfte würden nun versuchen, zu den Arbeitern vorzudringen.Die Polizei wolle außerdem DNA-Analysen von Blut aus dem Bereich der Fundstellen durchführen lassen, um die Personen zu identifizieren.Am 11. Januar war in der Großstadt im Südwesten ein großer Teil der Fassade eines 39-stöckigen Apartment-Rohbaus über mehrere Stockwerke hinweg eingestürzt. Sechs Arbeiter waren zum Unglückszeitpunkt in den betroffenen Bereichen der Stockwerke 28 bis 34 beschäftigt. Bergungskräfte hatten einen von ihnen drei Tage später tot aus den Trümmern geborgen.