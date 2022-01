Fußball: Südkorea kommt nach Sieg über Libanon WM-Qualifikation näher

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation Libanon mit 1:0 besiegt.Damit ist die Mannschaft der Teilnahme an der Endrunde in Katar einen weiteren Schritt näher gekommen.Für den einzigen Treffer der Partie im Saida International Stadium im libanesischen Sidon sorgte am Donnerstag Cho Gue-sung kurz vor der Halbzeitpause.Südkorea hat in Qualifikationsgruppe A nach fünf Siegen und zwei Unentschieden nun 17 Punkte auf dem Konto und bleibt Zweiter.Zur WM fahren die Gruppenersten und -zweiten. Südkorea hat die Qualifikation mittlerweile fast sicher, da es auf den Drittplatzierten Vereinigte Arabische Emirate schon acht Punkte Vorsprung hat. Iran konnte unterdessen mit einem 1:0 über Irak die Tabellenführung verteidigen.Nächster Gegner ist am Dienstag in Dubai der Gruppenvierte Syrien. Sollte Südkorea das Spiel gewinnen, steht es als WM-Teilnehmer fest.