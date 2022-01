Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Höchststand von 16.096

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erneut auf einen Höchststand gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 16.069 neue Covid-19-Fälle nachgewiesen worden seien, darunter 15.894 lokal übertragene und 202 eingeschleppte Fälle.Die Zahl liegt damit den dritten Tag in Folge über der 10.000er-Schwelle und stieg verglichen mit dem Vortag um 1.578. Verglichen mit dem gleichen Zeitpunkt vor einer Woche hat sich der Wert mehr als verdoppelt.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank hingegen um 34 auf 316.Es wurden 24 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Letalitätsrate liegt bei 0,84 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Donnerstag sind landesweit 436 von insgesamt 2.299 Intensivbetten für Covid-Patienten, damit rund 19 Prozent, belegt.50.627 Corona-Patienten kurieren sich zu Hause aus.51,4 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile dreifach gegen das Coronavirus geimpft.