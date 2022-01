UN äußern sich besorgt über Nordkoreas Raketenstarts – EU fordert Dialog

Photo : YONHAP News

Internationale Organisationen haben ihre Besorgnis über Nordkoreas fortgesetzte Raketentests ausgedrückt.Der Sprecher der Vereinten Nationen, Stéphane Dujarric, sagte am Donnerstag vor der Presse, dass die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea der internationalen Gemeinschaft große Besorgnis bereiteten. Es sollte wieder ein diplomatischer Dialog aufgenommen werden, der auf eine überprüfbare Denuklearisierung abziele, forderte er.Die Europäische Union veröffentlichte eine Erklärung, in der Nordkorea zum Stopp von Raketentests aufgefordert wird. Ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Diensts betonte darin, dass Nordkoreas wiederholte Raketenstarts eine Bedrohung für den internationalen und regionalen Frieden sowie die Sicherheit darstellten und den internationalen Bemühungen um einen Dialog und Hilfe für Nordkoreaner zuwiderliefen.Es hieß weiter, die EU sei dazu bereit, einen neuen und sinnvollen diplomatischen Prozess zu unterstützen.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, verurteilte Nordkoreas Raketentests ebenfalls. Man habe Nordkoreas Provokationen in den letzten Tagen und Wochen deutlich gesehen, sagte er vor der Presse. Er forderte China auf, für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel Einfluss auf Nordkorea auszuüben.