„Squid Game“ erhält Nominierung für Producers Guild of America Award

Photo : YONHAP News

„Squid Game“ ist als erstes nicht-englischsprachiges Fernsehdrama bei den Producers Guild of America (PGA) Awards nominiert worden.Die PGA, ein Berufsverband von Fernsehproduzenten, Filmproduzenten und Herstellern der Neuen Medien, nominierte die koreanische Netflix-Serie für die Kategorie „Best Episodic Drama“.Der 1990 eingeführte Preis wird jährlich an die besten Film- und Fernsehproduzenten vergeben.„Squid Game“ hatte zuvor vier Nominierungen bei den Screen Actors Guild Awards erhalten, darunter in der Kategorie Drama Ensemble.