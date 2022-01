T´way Air nimmt Flüge zwischen Incheon und Saipan wieder auf

Photo : YONHAP News

Die koreanische Billigfluggesellschaft T´way Air bedient ab Samstag die Flugstrecke Incheon-Saipan wieder.Wie die Airline am Freitag mitteilte, würden Flüge am 29. Januar und am 2. sowie 6. Februar angeboten und danach jeden Donnerstag und Sonntag.T´way hatte im vergangenen Juli gemäß einer „Reiseblase“-Vereinbarung zwischen Südkorea und den Nördlichen Marianen nach einer 16-monatigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie die Flugverbindung zwischen Incheon und Saipan wieder aufgenommen. Infolge der Omikron-Ausbreitung wurden die Flüge jedoch Anfang Januar wieder ausgesetzt.Pauschalreisende werden von einer zehntägigen Selbstquarantäne jeweils nach der Einreise auf Saipan und nach Südkorea befreit.Bei der Einreise auf Saipan muss eine englischsprachige Bescheinigung für einen negativen Antigen-Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als einen Tag ist. Darüber hinaus wird ein Impfnachweis auf Englisch verlangt. Für die Rückkehr nach Südkorea ist ein höchstens 48 Stunden alter negativer PCR-Test erforderlich.Die Tourismusbehörde der Marianen bietet den Reisenden auf Saipan einen kostenlosen PCR-Test für die Rückkehr nach Südkorea an. Zusätzlich wird ein Reisekostenzuschuss in Höhe von 100 Dollar gezahlt.