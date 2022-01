Covid-19: Ab Samstag Antigen-Schnelltests in Testzentren

Photo : YONHAP News

Ab Samstag kommen in den Testzentren öffentlicher Gesundheitszentren und großer Krankenhäuser im Land neben PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests zur Anwendung.Wer nicht zur Hochrisikogruppe zählt, wird dort zuerst einem Antigen-Schnelltest unterzogen. Liegt ein positives Testergebnis vor, wird ein PCR-Test gemacht.Ab dem 3. Februar, nach den Feiertagen zum Mond-Neujahr, schließen sich auch Kliniken für Erkrankungen der Atmungsorgane sowie kleine Kliniken und Arztpraxen dem neuen Testsystem an. Landesweit gibt es 413 Kliniken für Erkrankungen der Atmungsorgane.Der Corona-Test in einer hierfür bestimmten Klinik oder Arztpraxis ist kostenlos. Lediglich die Gebühr für die ärztliche Beratung in Höhe von 5.000 Won muss gezahlt werden.Die Regierung forderte, dass zuerst die öffentlich Bediensteten und Mitarbeiter öffentlicher Institutionen auf Heimatbesuche und Reisen verzichten und die Feiertage zum Mond-Neujahr zu Hause verbringen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum warnte, dass die Intensität der Omikron-Welle von den morgen beginnenden fünftägigen Feiertagen zum Mond-Neujahr abhängen könnte.Die Regierung rief die Öffentlichkeit auf, sich im Falle des Heimatbesuchs vor der Abfahrt und nach der Rückkehr unbedingt testen zu lassen und sich an die individuellen Corona-Schutzregeln wie das Tragen einer Maske der Schutzklasse KF-80 oder höher zu halten.