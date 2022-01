Regierung rechnet mit begrenztem wirtschaftlichen Einfluss der Ukraine-Krise

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwartet nur begrenzte Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die koreanische Wirtschaft.Sie beschloss trotzdem, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um auf Notfälle vorbereitet zu sein.Finanzminister Hong Nam-ki leitete am Freitag eine Ministersitzung, um die Auswirkungen der eskalierenden Ukraine-Krise wegen eines möglichen russischen Einmarschs auf die einheimische Wirtschaft unter die Lupe zu nehmen.Die Regierung ging davon aus, dass unter Berücksichtigung des Handelsvolumens mit Russland und der Ukraine sowie der Vorräte an Rohstoffen und Getreide die kurzfristigen und unmittelbaren Auswirkungen begrenzt sein würden.Die Regierung beschloss jedoch, angesichts der Gefahr größerer Folgen für den Finanzmarkt und die Realwirtschaft im Falle einer weiteren Verschlechterung der Lage ein Reaktionssystem und Reaktionspläne je nach Situation auszuarbeiten.Russland hatte letztes Jahr 1,5 Prozent Anteil an Südkoreas Ausfuhren und 2,8 Prozent Anteil an den Einfuhren. Die Anteile der Ukraine betrugen jeweils 0,1 Prozent.Die Regierung hat sich Ölreserven für 107 Tage gesichert und Lieferverträge über Futtermehl und Futtermais für den Bedarf jeweils bis Oktober und bis Juni unterzeichnet.