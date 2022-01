Nordkorea schießt erneut Projektil Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein noch nicht identifiziertes Projektil in Richtung Ostmeer abgefeuert.Dies teilte der Vereinigte Generalstab Südkoreas mit.Geschwindigkeit, Flugweite sowie genaue Eigenschaften des Projektils würden noch ermittelt.Es ist bereits das siebte Mal im neuen Jahr, dass Nordkorea mit Waffentests provoziert. Erst am Donnerstag hatte das kommunistische Land zwei als ballistische Kurzstreckenrakete vermutete Projektile erprobt.Es ist außerdem das erste Mal seit der Machtübernahme durch Kim Jong-un Ende 2011, dass Nordkorea sieben Mal in einem Monat mit einem Raketenstart eine Provokation durchführte.