Nordkorea testete am Sonntag Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bekanntgegeben, dass es am Sonntag eine ballistische Mittelstreckenrakete größerer Reichweite (IRBM) vom Typ Hwasong-12 erfolgreich getestet habe.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass ein Teststart zur Kontrolle der Boden-Boden-Rakete mit mittlerer Reichweite vom Typ Hwasong-12 am Sonntag stattgefunden habe. Der Test sei gemäß Plänen der betreffenden Institutionen, einschließlich der Akademie für Nationale Verteidigungswissenschaft und des Zweiten Wirtschaftsausschusses, erfolgt.Bei einem solchen Test geht es darum, eine der Raketen, die produziert und stationiert werden, willkürlich auszuwählen und die Qualität zu überprüfen. Deshalb wird davon ausgegangen, dass Nordkorea andeutete, dass Raketen vom Typ Hwasong-12 produziert und stationiert werden.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte zuvor mitgeteilt, dass Nordkorea am Sonntagvormittag in der Umgebung von Mupyong-ri in der Provinz Jagang eine ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer abgefeuert habe.Es war der erste Start einer Mittelstreckenrakete oder einer mit größerer Reichweite durch Nordkorea seit dem Abschuss der Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 im November 2017. Der letzte Start einer Mittelstreckenrakete hatte im September 2017 stattgefunden, damals war eine Hwasong-12 abgefeuert worden.