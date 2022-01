Weitere südkoreanische Athleten für Olympische Winterspiele 2022 reisen nach Peking

Photo : YONHAP News

Weitere südkoreanische Athleten für die Olympischen Winterspiele 2022 sind nach Peking gereist.Die 74-köpfige Hauptgruppe der Athleten und Funktionäre reiste am heutigen Vormittag über den Flughafen Incheon in die chinesische Hauptstadt.Bei den diesmaligen Olympischen Winterspielen gehen 64 südkoreanische Athleten in sechs von den sieben olympischen Disziplinen (außer Eishockey) an den Start.Nach Angaben des südkoreanischen Sportverbandes zielt die südkoreanische Mannschaft auf zwei Goldmedaillen in Peking ab. Experten gehen davon aus, dass China insbesondere in der Disziplin Shorttrack stark sein wird, in der bislang Südkorea viele olympische Medaillen gewann.Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.