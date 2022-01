Südkorea meldet 17.085 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über 17.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 17.085 neue Ansteckungsfälle bestätigt worden seien. Es wurden 16.850 lokal übertragene Infektionen und 235 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl der Neuinfektionen hatte am 25. Januar zum ersten Mal die 8.000er-Marke überschritten und am 26. Januar erstmals die 13.000er-Schwelle. Seitdem ging es weiterhin aufwärts.In der letzten Woche (23. bis 29. Januar) wurden 7.019 Omikron-Fälle gemeldet, davon 5.163 lokal übertragene und 1.856 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 16.879 Infektionen mit der Omikron-Variante im Land erfasst.23 weitere Corona-Patienten starben. Die Zahl der kritisch kranken Patienten liegt unverändert bei 277.75.709 Infizierte, damit so viele wie seit der Einführung der häuslichen Versorgung von Corona-Patienten nicht mehr, kurieren sich zu Hause aus.Bisher erhielten 53,1 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Impfung. Die Quote erreicht 85,8 Prozent bei den über 60-Jährigen.85,7 Prozent der Bevölkerung sind zweifach geimpft, 87 Prozent wenigstens einmal geimpft.