Präsident Moon verspricht weiteren Einsatz für Überwindung der Corona-Pandemie

Photo : YONHAP News

Präsident Moon hat versprochen, für einen gemeinsam zu empfangenen „Frühling“ nach der Corona-Pandemie weiter sein Bestes zu tun.Es gebe zwar noch Hürden zu übersteigen, der Frühling sei jedoch nicht mehr entfernt, sagte Moon in seinem heute veröffentlichten Videogruß zum Mond-Neujahr.Er wies darauf hin, dass die Nation auch dieses Jahr inmitten einer schwierigen Lage das Mond-Neujahr feiere. Da man ersehnte Treffen auf eine spätere Zeit verschoben habe, werde der kostbare Alltag dementsprechend schneller zurückkehren, sagte Moon.Der Staatschef äußerte, dass das Land bisher die Corona-Krise gut ausgehalten habe. Er bedankte sich beim medizinischen Personal und den für die Seucheneindämmung eingesetzten Personen für ihre Mühe sowie bei den Bürgern für ihre Geduld und Kooperation. Zugleich betonte er, dass die Omikron-Variante die schwierigste Hürde sei.Moon versprach, sein Bestes zu tun, damit der Festtag ohne Vakuum in der Seucheneindämmung und dem Gesundheitswesen begangen werden könne. Er bat die Bürger, mitzuwirken, bis sowohl bei der Seucheneindämmung als auch in der Wirtschaft eine vollständige Erholung erreicht werde.Das Land werde wie ein Tiger, der kauernd seine Kraft sammele, kräftig springen, erwartete der Präsident.