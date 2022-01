Koreanische Serie „All of US Are Dead“ auf Spitzenplatz der globalen Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die neue koreanische Netflix-Serie „All of US Are Dead“ ist einen Tag nach dem Start auf dem globalen Spitzenplatz auf Netflix gelandet.Nach Angaben am Sonntag von FlixPatrol, einem Anbieter von Rankings von Online-Contents, rangierte „All of US Are Dead“ am Samstag auf Platz eins der Top-10-Fernsehprogramme auf Netflix in der Welt.Damit gelangte die Orignalserie von Netflix als vierte koreanische Serie nach „Squid Game“, „Hellbound“ und „Arcane“ an den Spitzenplatz des globalen Rankings.„All of US Are Dead“ erreichte in insgesamt 25 Ländern, einschließlich Südkoreas, Deutschlands, Frankreichs und Brasiliens, den Spitzenplatz. In 20 Staaten, darunter Australien, Belgien und Indien, landete die Produktion auf Platz zwei.Die am 28. Januar veröffentlichte Serie basiert auf dem gleichnamigen Webtoon und handelt von eine Gruppe von Schülern, die nach einer Zombie-Invasion an ihrer Schule ums Überleben kämpfen.