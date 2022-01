Fall hochpathogener Vogelgrippe auf Entenfarm in Gimje

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Fall der hochpathogenen Vogelgrippe ist im Südwesten des Landes bestätigt worden.Die Provinz Nord-Jeolla teilte mit, dass am Sonntagabend der Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza vom Typ H5N1 auf einer Entenfarm in Gimje nachgewiesen worden sei.Die für die Seuchenkontrolle zuständige Behörde verhängte eine Zugangsbeschränkung für den Entenbetrieb und keulte 8.000 dort gehaltene Enten. Für 43 Geflügelhöfe im Umkreis von zehn Kilometern wurde eine Transportbeschränkung für Hühner und Enten verhängt.Es ist der vierte Fall der hochpathogenen Vogelgrippe in der Region Nord-Jeolla in diesem Winter.