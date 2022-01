FKI: Südkorea muss sich auf Inflation, Straffung der Geldpolitik und Wachstumsverlangsamung in China vorbereiten

Photo : YONHAP News

Die koreanische Wirtschaft muss sich laut einem Bericht auf eine rohstoffbedingte Inflation, die Straffung der Geldpolitik in großen Volkswirtschaften sowie eine Wachstumsverlangsamung in China vorbereiten, um ein Wachstum wie im letzten Jahr fortsetzen zu können.Dies nannte der Großunternehmerverband FKI in einem heute veröffentlichten Bericht als Risikofaktoren, mit denen die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr konfrontiert ist.Die Organisation äußerte die Besorgnis, dass ein Preisanstieg in Südkorea infolge des rasanten globalen Preisanstiegs bei Rohstoffen zur Steigerung der Exportpreise pro Stück führen könnte, was die Volkswirtschaft beeinträchtigen könnte.Die Straffung der Geldpolitik in großen Volkswirtschaften wie den USA könne ebenfalls zu einem ungünstigen Faktor für die koreanische Wirtschaft werden, hieß es weiter.Falls eine neue Virusvariante mit höherer Letalität vorkomme, steige die Gefahr einer Verlangsamung der koreanischen Wirtschaft noch mehr.Der Unternehmerverband ging jedoch davon aus, dass der Konflikt zwischen den USA und China und eine weiche Landung der chinesischen Wirtschaft die größtmögliche Krise für die koreanische Wirtschaft darstellten.Ein Vertreter der Organisation warnte, dass für Südkorea angesichts dessen hoher Exportabhängigkeit von China und der hohen Abhängigkeit von dem Nachbarn beim Import von Zwischenprodukten ein Wachstumsrückgang aufgrund einer Konjunkturverlangsamung in der Volksrepublik unvermeidbar sei. Er forderte Vorbereitungen auf eine zu erwartende Krisensituation.