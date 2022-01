US-Beamter: USA besorgt über mögliche Wiederaufnahme von Atom- und ICBM-Tests Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut einem hohen Beamten ihrer Regierung besorgt über die Gefahr, dass Nordkorea Tests von Atomwaffen und ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM) wieder aufnehmen wird.Entsprechendes sagte der Regierungsvertreter angesichts des Tests einer Mittelstreckenrakete größerer Reichweite (IRBM) durch Nordkorea am Sonntag.Nordkorea habe nicht nur gestern, sondern im Januar viele Teststarts durchgeführt, sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters.Man habe mittlerweile Nordkorea aufgefordert, auf weitere Tests zu verzichten, äußerte der Beamte weiter. Nordkoreas IRBM-Test erhöhe die Gefahr in der Region und für die US-Truppen. Der Test habe offenbar dazu gedient, die USA unter Druck zu setzen und das Waffensystem zu überprüfen.Gleichzeitig betonte er, dass Nordkoreas Handlung einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und gegen das Völkerrecht darstelle.Nordkorea unternahm in diesem Monat bereits sieben Raketentests. Das Land hatte am 20. Januar angedeutet, dass es das Moratorium für Atom- und ICBM-Tests beenden könnte.Der US-Beamte sagte weiter, ein Vorgehen sei erforderlich. Die USA würden einige Schritte unternehmen, um ihre Zusage gegenüber den Verbündeten zu zeigen.