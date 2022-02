Weißes Haus betont trotz Nordkoreas Raketentests diplomatischen Ansatz

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat angesichts der fortgesetzten Raketentests Nordkoreas betont, dass die Tür zur Diplomatie offen bleibe.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag (Ortszeit) vor der Presse, Nordkorea habe auch vor der Biden-Regierung mehrere Dutzend Raketentests unternommen. Wenn so was passiert sei, habe man jedes Mal mit Nordkorea Gespräche geführt. Die Tür zur Diplomatie bleibe offen.Die Sprecherin betonte, dass man dies (Nordkorea) deutlich übermittelt habe.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte zuvor die Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einen anderen Weg gehen wolle, obwohl die USA angeboten hätten, Dialoge ohne Vorbedingungen zu führen. Er betonte die Notwendigkeit, in der Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel, die militärische Bereitschaft zu festigen und forderte zugleich Nordkorea auf, in den Dialog einzusteigen.