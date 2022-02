Internationales USA suchen gegenüber Nordkorea nach diplomatischem Weg, wollen es jedoch zur Verantwortung ziehen

Die US-Regierung hat angesichts der fortgesetzten Raketentests Nordkoreas betont, dass eine diplomatische Lösung im Zentrum stehe.



Gleichzeitig erklärte sie jedoch, dass sie auch nach Maßnahmen suche, um Nordkorea zur Verantwortung zu ziehen.



Entsprechendes sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag (Ortszeit) vor der Presse.



Das Raketen- und Atomwaffenprogramm Nordkoreas sei eine seit langem bestehende Herausforderung, die die aufeinanderfolgenden Regierungen gequält habe, sagte Price.



Auch wenn man nach Wegen suche, diese Herausforderung diplomatisch anzugehen, gehe man mit verschiedenen Schritten voran, um Nordkorea zur Rechenschaft zu ziehen, hieß es.



Allein in diesem Monat habe Washington acht Personen und Organisationen verbunden mit Nordkorea sanktioniert. Diese hätten Nordkorea bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen unterstützt, erläuterte Price.



Man werde diese Herausforderung auch in den Vereinten Nationen weiter diskutieren, fügte der Sprecher hinzu. Er deutete damit an, dass die USA im Falle einer Fortsetzung von Nordkoreas Provokationen zu weiteren Sanktionen greifen könnten.