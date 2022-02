Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf neuen Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat zum ersten Mal die 18.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 18.343 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien. Es wurden 18.123 lokal übertragene Infektionen und 220 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Anzahl stieg verglichen mit dem Stand am 30. Januar um 811. Damit wurde der höchste Tageswert seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Südkorea vermeldet.Nachdem am 26. Januar erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen an einem Tag verbucht worden waren, liegt die Zahl seit einer Woche stets über der 10.000er-Schwelle.Es wurden 17 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erfasst. Die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent. 272 Infizierte befinden sich im kritischen Zustand.82.860 Infizierte, damit so viele wie seit der Einführung der häuslichen Versorgung von Corona-Patienten nicht mehr, kurieren sich zu Hause aus. Die entsprechende Zahl nahm innerhalb eines Tages um 7.151 zu.Landesweit sind 16,3 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt.18.897 weitere Personen erhielten ihre dritte Corona-Impfung. Mittlerweile sind 53,1 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft.85,7 Prozent der Einwohner sind zweifach geimpft, 87 Prozent wenigstens einmal.