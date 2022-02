Nordkorea kritisiert Erklärung von Japan und Frankreich über Atomwaffen- und Raketenabschaffung

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea hat eine gemeinsame Erklärung Japans und Frankreichs kritisiert, in der die Abschaffung der nordkoreanischen Atomwaffen und Raketen verlangt wird.Das stelle eine eindeutig feindselige Handlung gegen die Republik und eine unduldbare Herausforderung für die faire Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung dar, schrieb das nordkoreanische Außenministerium in einem am Montag veröffentlichten Beitrag.Beim japanisch-französischen Außen- und Verteidigungsministertreffen am 20. Januar seien Nordkoreas Maßnahmen zur Stärkung der Landesverteidigungskraft zur Selbstverteidigung kritisiert worden und es wurde über die Umsetzung der Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats geäußert, hieß es.Bei dem virtuell abgehaltenen Treffen waren sich Japan und Frankreich hinsichtlich der nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenentwicklung darin einig, dass eine verifizierbare Abschaffung das Ziel sei. Eine entsprechende gemeinsame Erklärung wurde veröffentlicht.