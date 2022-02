Volksparteien versprechen Engagement zur Überwindung der Krise im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Anläßlich des Neujahrs nach dem Mondkalender haben die Volksparteien des Landes ihr Engagement für die Überwindung der Covid-19-Pandemie sowie die Schaffung einer neuen Hoffnung zugesichert.Die regierende Minju-Partei gab bekannt, die Regierung und Regierungspartei würden ihr Bestes für die Überwindung der durch die Omikron-Variante bedingten Krise tun, so dass das Volk wieder in den normalen Alltag zurückkehren könne. Nun müsse man sich dafür einsetzen, Covid-19 zu bekämpfen und die Preise sowie die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu stabilisieren, hieß es.Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes kritisierte, die verspäteten Quarantänemaßnahmen der Regierung verunsicherten die Bürger. Nordkorea habe bereits in diesem Jahr sieben Mal Raketen getestet. Jedoch halte die Regierung an der Erklärung für das Kriegsende fest. Die Oppositionspartei wolle unbedingt den Regierungswechsel bei den kommenden Präsidentschaftswahlen verwirklichen, hieß es weiter.