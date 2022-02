Bericht: Washington prüft Biden-Besuch in Südkorea und Japan Ende Mai

Photo : YONHAP News

Laut eines japanischen Zeitungsberichts prüft Washington den Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Südkorea und Japan Ende Mai.Die Tageszeitung Yomiuri berichtete, die US-Regierung koordiniere derzeit den Termin, so dass der US-Präsident zur Teilnahme am sogenannten Quad-Gipfel Ende Mai Japan besuche. Laut mehreren Regierungsvertretern Japans und der USA werde der Besuch des US-Präsidenten in Südkorea ebenfalls erwogen.Die US-Regierung habe Bidens Besuchstermin für Japan und Südkorea nach dem Amtsantritt des neuen Staatspräsidenten in Südkorea am 9. Mai angestrebt, hieß es weiter.