Mega-Freihandelsabkommen RCEP tritt für Südkorea in Kraft

Photo : Getty Images Bank

Die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltgrößte Freihandelsabkommen, ist für Südkorea zum 1. Februar in Kraft getreten.Das erfolgte gemäß der Regelung, dass das Abkommmen 60 Tage nach der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde durch die jeweilige Regierung in Kraft tritt. Die südkoreanische Regierung hatte dies am 3. Dezember getan. In zehn Staaten, darunter China und Japan, die früher als Südkorea das Ratifizierungsverfahren abgeschlossen hatten, war das Abkommen bereits am 1. Januar in Kraft getreten.Es wird erwartet, dass Südkorea mit dem Inkrafttreten der RCEP sein Exportgeschäft über die vorhandenen Exportschlager wie Autos und Stahlprodukte hinaus auf weitere Bereiche wie Spiele und Filme erweitern kann.Die RCEP ist ein Mega-Freihandelspakt, der ein Drittel der Weltbevölkerung, des globalen Handelsvolumens und des weltweiten Bruttoinlandsprodukts betrifft.Daran sind die zehn Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, darunter Indonesien, Thailand und Vietnam, sowie fünf weitere Staaten – Südkorea, China, Japan, Australien und Neuseeland – beteiligt. Das Inkrafttreten der RCEP hat für Südkorea auch den Effekt, mit Japan in ein Freihandelsabkommen einzutreten.