Fußball: Südkorea qualifiziert sich für WM-Endrunde in Katar

Photo : KBS News

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar perfekt gemacht.Mit einem 2:0-Sieg über Syrien gelang der südkoreanischen Mannschaft am Dienstag in Dubai die frühe Qualifikation für das Turnier.Die Treffer erzielten Kim Jin-su und Kwon Chang-hoon.Südkorea hat damit in der abschließenden Qualifikationsphase in Gruppe A mindestens Platz zwei sicher. Für die WM sind die Ersten und Zweiten der beiden Qualifikationsgruppen direkt qualifiziert. Die Drittplatzierten spielen um eine weitere Chance auf die WM-Teilnahme.Auch Südkoreas Gruppengegner Iran steht nach dem 1:0 am vergangenen Donnerstag über Irak als WM-Teilnehmer fest.Südkorea wird damit im November sein zehntes Endrundenturnier in Folge und das elfte insgesamt bestreiten. Seit der WM 1986 in Mexiko hat die südkoreanische Mannschaft bei jeder Endrunde mitgespielt.