UN-Generalsekretär verurteilt Nordkoreas jüngsten Raketenstart

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat Nordkoreas jüngsten Raketenstart verurteilt.Der Generalsekretär verurteile den möglichen Start einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea am 30. Januar, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.Nordkorea habe damit sein 2018 verkündetes Moratorium gebrochen und klar gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, hieß es in einer Erklärung weiter.Nordkorea hatte sich seit November 2017 an ein Moratorium für Atom- und Raketentests gehalten, das es sich selbst auferlegt hatte.Schon im Jahr 2019 hatte Machthaber Kim Jong-un erklärt, sich an den Teststopp nicht mehr gebunden zu fühlen. Zuletzt hieß es aus Nordkorea, dass die Fortsetzung aller zwischenzeitlich ausgesetzten Aktivitäten erwogen werde.