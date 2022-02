PCR-Tests sind ab morgen vornehmlich Hochrisikogruppe vorbehalten

Photo : YONHAP News

Aufgrund von Änderungen des Covid-19-Testsystems werden ab morgen PCR-Tests den priorisierten Gruppen vorbehalten sein.Für alle anderen kommen die Antigen-Schnelltests zur Anwendung.Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden teilten mit, dass ab morgen ein neues System gelte. Davon seien die landesweit 256 Testzentren öffentlicher Gesundheitszentren, 213 vorläufige Teststationen sowie etwa 1.000 kleine Kliniken und Arztpraxen betroffen. Letztere umfassen auch 431 Kliniken, die sich auf Erkrankungen der Atmungsorgane spezialisiert haben.Die besonders präzisen PCR-Tests machen damit Menschen über 60 Jahre, enge Kontaktpersonen von Infizierten, aus dem Ausland Eingereiste und Personen, die sich vor Ablauf der Quarantäne noch einmal testen lassen müssen. Auch wenn ein entsprechendes Attest vorliegt oder wenn Personen aus Einrichtungen getestet werden sollen, in denen ein hohes Infektionsrisiko vorherrscht, besteht ein Anspruch auf den PCR-Test. Nach einem positiven Selbsttest oder Antigen-Schnelltest für Experten kann ebenfalls ein PCR-Test verlangt werden.In allen anderen Fällen ist ein PCR-Test erst nach einem positiven Antigen-Schnelltest möglich.Corona-Abstriche in den Testzentren und an den vorläufigen Teststationen bleiben weiterhin kostenlos. In den Kliniken und Arztpraxen fallen lediglich Arztkosten in Höhe von 5.000 Won an, während der Corona-Test selbst kostenfrei ist.Eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test kann im Falle eines Selbsttests nicht ausgestellt werden. Diese gibt es erst nach einem offiziellen Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum oder einer Klinik. Die Bescheinigung bleibt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Testergebnisses 24 Stunden lang gültig, ein negatives PCR-Testergebnis wird 48 Stunden lang anerkannt.