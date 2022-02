Politik Koreanerverein in Europa veranstaltet Redewettbewerb

Der Verein der Koreaner in Europa veranstaltet im März einen Redewettbewerb der nächsten Generation.



Wie die Organisation am Mittwoch mitteilte, finde der Redewettbewerb vom 18. bis 20. März im kroatischen Zagreb statt, und zwar in den Kategorien Grundschüler, Mittel-/Oberschüler und Familien mit multikulturellem Hintergrund.



Themen sind die 100-jährige Geschichte der Koreaner in Europa, das stolze Korea und Koreaner, die Wiedervereinigung und Zukunft der koreanischen Halbinsel, die koreanische Sprache und Schrift sowie eigener Traum.



Anmeldungen hierfür sind bis 28. Februar beim Sekretariat des Vereins (yuchonggermany@gmail.com) möglich.