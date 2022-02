Südkorea meldet erstmals 20.000 Tagesneuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Corona-Pandemie erstmals über 20.000 Tagesneuinfektionen gemeldet.Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden 20.111 Fälle. Seit dem ersten Infektionsfall vor zwei Jahren wurden insgesamt 884.310 Infizierte in Südkorea erfasst.Insgesamt 6.787 Menschen in Südkorea starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,77 Prozent.Aktuell gelten 278 Corona-Patienten als schwerkrank, sechs mehr als am Vortag.Die trotz hoher Impfquote zurzeit stark steigenden Corona-Zahlen werden auf die Ausbreitung der Omikron-Variante zurückgeführt.