Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund übertrifft 160.000

Die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund in Südkorea hat letztes Jahr 160.000 übertroffen.Nach Daten des Bildungsministeriums und des Koreanischen Instituts für Bildungsentwicklung am Dienstag gab es letztes Jahr 160.058 Schüler, bei denen mindestens ein Elternteil Ausländer ist. Die Zahl stieg verglichen mit 2012 (knapp 47.000 Schüler) um das 3,4-Fache.Die Schüler mit multikulturellem Hintergrund erreichen an den Grundschulen mit 4,2 Prozent den größten Anteil. Der Anteil vergrößerte sich verglichen mit 2012 (1,1 Prozent) um das 3,8-Fache.Unter den Herkunftsländern der Eltern liegt Vietnam mit 32,2 Prozent Anteil an der Spitze. Auch beim Zuwachs des Anteils gegenüber 2012 landete Vietnam mit 7,3 Prozent auf dem Spitzenplatz.Dahinter folgen Chinesen ausschließlich koreanischer Abstammung mit 23,6 Prozent Anteil, Philippiner mit zehn Prozent und Chinesen mit koreanischen Wurzeln mit 8,2 Prozent.Dagegen fiel der Anteil Japans von 27,5 Prozent im Jahr 2012 stark auf 5,2 Prozent im letzten Jahr.