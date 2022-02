Samsung C&T erhält Zuschlag für Kraftwerksprojekt in Vietnam

Photo : YONHAP News

Samsung C&T Corp., ein Unternehmen der Samsung Group in den Sparten Bau und Handel, hat den Zuschlag für ein 510 Millionen Dollar schweres Kraftwerksprojekt in Vietnam erhalten.Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es von Petro Vietnam Power Corp., einer Tochterfirma des staatlichen vietnamesischen Ölkonzerns Petro Vietnam, den Auftrag erhalten habe, das erste Kombikraftwerk des südostasiatischen Landes zu bauen.Samsung C&T wird mit dem lokalen Bauunternehmen Lilama Corp. ein Konsortium bilden, um Gas- und Dampfturbinen, Abhitzedampferzeuger, Umspannwerke und Stromübertragungsleitungen für die Anlage zu bauen.Das Unternehmen gab keinen Zeitrahmen für den Bau der Anlage bekannt.