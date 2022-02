Blackpinks Hit „DDU-DU DDU-DU” erzielt 1,8 Milliarden Aufrufe auf YouTube

Photo : YONHAP News

Blackpink ist die erste K-Pop-Gruppe mit einem Musikvideo mit über 1,8 Milliarden Klicks auf YouTube.Laut ihrer Agentur knackte das Musikvideo für „DDU-DU DDU-DU“ am Dienstag gegen 17 Uhr die 1,8-Milliarden-Marke. Diesen Meilenstein schaffte die Gruppe drei Jahre und sieben Monate nach der Veröffentlichung des Musikvideos am 15. Juni 2018.Bisher verzeichneten 32 Videos von Blackpink auf YouTube mehr als 100 Millionen Klicks. Ihre Videos wurden insgesamt über 22,3 Milliarden Mal aufgerufen.Die Gruppe hat derzeit über 71,8 Millionen Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal und liegt damit an der Weltspitze.