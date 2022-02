Kim Jong-un und Ehefrau besuchen Aufführung zum Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Dienstag eine Kunstaufführung zum Mond-Neujahr besucht.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete, habe Kims Ehefrau Ri Sol-ju ihn zu der Aufführung im Mansudae-Kunsttheater in Pjöngjang begleitet.Es ist Ris erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit dem 9. September letzten Jahres, als das Paar anlässlich des 73. Jahrestags der Staatsgründung den Kumsusan-Palast der Sonne, das Mausoleum von Kims Großvater und Staatsgründer Kim Il-sung sowie seinem Vater Kim Jong-il, aufgesucht hatte.Kim sei nach der Aufführung zusammen mit Ri auf die Bühne gegangen, habe die Künstler ermutigt und ein gemeinsames Foto machen lassen, hieß es.