Neue Regelungen zu Corona-Tests treten heute in Kraft

In Südkorea treten heute neue Regelungen zu den Corona-Tests in Kraft.Demnach sollen die präziseren PCR-Tests vornehmlich den Risikogruppen vorbehalten sein. Für alle anderen soll es Antigen-Schnelltests geben.Wer zur Hochrisikogruppe zähle, könne den PCR-Test in den Teststationen machen. Allen anderen würde dort ein Schnelltest angeboten, teilten die Gesundheitsbehörden mit.Auch in bestimmten, vom Staat benannten Krankenhäusern und Privatkliniken könne ein Schnelltest gemacht werden. Sollte dieser positiv sein, bestehe Anspruch auf einen PCR-Test.Zur Hochrisikogruppe zählen in Südkorea Menschen über 60, vorerkrankte Menschen und enge Kontaktpersonen von bestätigten Covid-19-Patienten.Ab dem heutigen Donnerstag werden Corona-Tests und die Behandlung von Corona-Patienten in 730 vom Staat ausgewählten Kliniken und Arztpraxen angeboten.Die Gesundheitsbehörden wollen die Zahl solcher Kliniken bald auf rund 1.000 erhöhen, um rasch auf steigende Infektionszahlen reagieren zu können.