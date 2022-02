Corona-Infektionszahl klettert auf neuen Höchstwert von 22.907

Photo : YONHAP News

Die Infektionszahlen in Südkorea klettern immer höher.Am Donnerstag wurde mit 22.907 Ansteckungen ein neuer Höchstwert gemeldet.Die Marke von 20.000 war am Mittwoch erstmals übertroffen worden.Trotz steigender Infektionszahlen bleibt die Zahl der schwerkranken Covid-19-Patienten mit 274 vergleichsweise niedrig. Bereits den sechsten Tag in Folge lag dieser Wert im Bereich von 200, nachdem er auf dem Höhepunkt der Delta-Welle Ende letzten Jahres bei über 1.000 gelegen hatte.25 Menschen starben in einem 24-Stunden-Zeitraum im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt gab es damit seit Pandemie-Beginn 6.812 Corona-Tote in Südkorea. Die Corona-Sterberate beträgt 0,75 Prozent.