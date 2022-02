Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans diskutieren über Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben telefonisch über die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea diskutiert.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Vizeaußenminister Choi Jong-kun am Mittwoch mit der amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman und dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori telefoniert habe. In dem Telefonat sei es um die koreanische Halbinsel und die regionale Lage gegangen.Sie hätten jeweils Einschätzungen zur Situation auf der koreanischen Halbinsel vorgenommen. Auch Nordkoreas wiederholte Raketenstarts seien dabei berücksichtigt worden. Sie hätten Nordkorea aufgefordert, Spannungen schürende Handlungen zu unterlassen und sich auf Dialog und Diplomatie einzulassen.Das US-Außenministerium teilte seinerseits mit, Vizeaußenministerin Sherman habe verurteilt, dass die jüngsten Raketenstarts gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen und die Region destabilisierten.Es seien die laufenden Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erörtert worden. Sherman habe die Bereitschaft der USA betont, ernsthafte und nachhaltige Diplomatie mit Nordkorea zu betreiben, um greifbare Fortschritte zu erzielen, fügte das Ministerium hinzu.