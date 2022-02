UN-Sicherheitsrat tagt laut Medienbericht Freitag zu Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat will offenbar am Freitag Nordkoreas Start einer Mittelstreckenrakete erörtern.Die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Sputnik berichteten unter Berufung auf eine diplomatische Quelle, dass der Sicherheitsrat um 15 Uhr am Freitag (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen tagen werde.Die Vereinigten Staaten hatten zusammen mit Großbritannien und Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats für Donnerstag gefordert. Russland, das im Februar den Vorsitz innehat, habe den Berichten zufolge das Treffen jedoch für Freitag angesetzt.Nordkorea hatte am 30. Januar eine Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12 abgefeuert, was einen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Weltsicherheitsrats darstellt. Die Reichweite der Hwasong-12-Rakete ist offenbar größer als die Entfernung zwischen Pjöngjang und dem US-Außengebiet Guam.Es war der erste Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete oder einer Rakete mit größerer Reichweite durch Nordkorea seit November 2017.Nordkorea hatte allein im Januar sieben Raketentests unternommen.