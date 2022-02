Medien: Schweden diskutiert mit Nordkorea über Rückkehr von Botschaftspersonal

Schweden will offenbar wieder Botschaftspersonal nach Nordkorea schicken.Laut einem Medienbericht werde mit Nordkorea über den möglichen Zeitpunkt der Rückkehr der Diplomaten nach Pjöngjang gesprochen, die aufgrund der Corona-Pandemie das Land vorübergehend verlassen mussten.Entsprechendes habe ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums gesagt, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA).Der Sprecher habe in einem E-Mail-Interview mit VOA außerdem berichtet, dass eine möglichst baldige Rückkehr nach Pjöngjang das Ziel sei.Schweden hatte im August 2020 sein Botschaftspersonal aus Pjöngjang abgezogen.Die Schweiz, die ein Kooperationsbüro in Nordkorea betreibt, denkt ebenfalls darüber nach, wann sie ihre im Jahr 2020 pandemiebedingt eingestellten humanitären Aktivitäten in dem Land fortsetzen kann.Das schweizerische Außenministerium teilte VOA schriftlich mit, dass entsprechende Tätigkeiten in Nordkorea wieder aufgenommen würden, sobald die Bedingungen dies erlaubten. Derzeit sei die Botschaft in Peking für die diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea zuständig.Die Schweiz hatte im Jahr 2019, noch vor der Grenzschließung Nordkoreas zur Covid-19-Eindämmung, 7,8 Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe bereitgestellt. Das entspricht fast der Hälfte der Nordkorea-Hilfe aus der ganzen Welt in Höhe von 15,7 Millionen Dollar.