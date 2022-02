Regierung gibt voraussichtlich morgen Anpassungen der Regeln zur sozialen Distanzierung bekannt

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird inmitten der Omikron-Welle voraussichtlich am Freitag eventuelle Anpassungen der aktuellen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung bekannt geben.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Mittwoch vor der Presse, die Regierung habe eine entsprechende Überprüfung eingeleitet. Sie hole Meinungen aus der Gesellschaft ein, um spätestens am Freitag eine Entscheidung treffen zu können.Die am 17. Januar eingeleiteten aktuellen Maßnahmen gelten bis zum 6. Februar. Dazu zählen die Beschränkung privater Treffen auf sechs Personen und die der Öffnungszeiten auf 21 Uhr.Ministerpräsident Kim Boo-kyum kündigte am Mittwoch an, dass die Regierung nach einer Beratung am Freitag neue Maßnahmen zur Seucheneindämmung präsentieren werde, die ab kommender Woche gelten würden.Die Regierung hatte bei der Vorstellung der aktuellen Schutzmaßnahmen bereits angekündigt, dass es zwei- oder dreimal Anpassungen geben würde.